Kenijska odmiana chrząszcza może pomóc nam w eliminacji plastiku ze środowiska

Larwy chrząszcza w walce w globalnym zanieczyszczeniem

Naukowcy odkryli, że larwy kenijskiego chrząszcza – mącznika młynarka są w stanie nie tylko spożywać plastik, lecz także go trawić. Odkrycie może być przełomowe w walce z zalegającymi odpadami, szczególnie w Afryce, ponieważ jest to drugi najbardziej zanieczyszczony plastikiem kontynent na świecie, mimo że wg danych WHO wytwarza on jedynie 5 proc. światowych odpadów plastikowych.

Najnowsze badania wykazały, że dodanie określonych aminokwasów do diety larw mącznika młynarka znacznie przyspiesza rozkład plastiku, takiego jak polistyren. Szczególnie aminokwasy egzogenne, które organizmy musi pozyskiwać z pożywienia, zwiększają efektywność tego procesu. Dodatkowo, podawanie aminokwasów i wody zmniejsza śmiertelność larw oraz ich skłonność do kanibalizmu, co poprawia ogólną kondycję owadów podczas biodegradacji plastiku.

Misja: eliminacja plastiku jednorazowego użytku

Bardzo wysoka konsumpcja tworzyw sztucznych znacząco wpływa na ilości tego rodzaju śmieci w środowisku naturalnym. Co minutę na świecie kupowanych jest milion jednorazowych plastikowych butelek. Masowo sprzedawane są w nich woda, soki i napoje, ale także nabiał czy oleje i przynajmniej z części powinniśmy świadomie zrezygnować. Misją waterdrop® jest wyeliminowanie plastiku w formie jednorazowych butelek, dlatego austriacka marka stale poszerza swoją ofertę stalowych i szklanych butelek wielorazowych.

Szklane butelki z nowej edycji alternatywą dla tych plastikowych

Kontynuując swój cel waterdrop® wprowadza nową edycję limitowaną APPLE. Zawiera ona butelkę, która wykonana jest z trwałego szkła borokrzemowego i posiada w zestawie bambusową zakrętkę. Jej projekt inspirowany jest kwiatami oraz owocami jabłoni. W edycji limitowanej znajdują się także rozpuszczalne w wodzie kapsułki o smaku soczystego jabłka – Microdrinki APPLE, które zawierają naturalny ekstrakt z jabłek oraz cenne witaminy B i C, a przy tym nie mają kalorii ani dodatku cukru.

Jabłka są ulubionymi owocami Polaków – aż 87 proc. z nas spożywa przynajmniej jedno w tygodniu, a blisko co trzecia osoba sięga po nie codziennie lub prawie codziennie. Szczególnie są one popularnym wyborem w miesiącach zimowych, gdy trudniej dostępne są inne sezonowe owoce. Oprócz tego, że jabłka są cenione za dostępność i smak, owoc ten jest bogaty w witaminy A, B i C, minerały takie jak potas, magnez i wapń, a także przeciwutleniacze, które pomagają chronić organizm przed wolnymi rodnikami. Wspomagają zdrowie serca, wpływają korzystnie na trawienie i wzmacnianie układu odpornościowego. Co ciekawe, Polska jest największym producentem jabłek w Europie i jednym z czołowych na świecie – nasz kraj zajmuje czwarte miejsce po Chinach, Turcji i USA.

Ponad 28,8 mln uratowanych plastikowych butelek

Waterdrop dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem poprzez promowanie zrównoważonych nawyków i eliminację jednorazowych butelek. Do tej pory działania austriackiej marki przyczyniły się do uratowania ponad 28,8 mln plastikowych butelek. Obecnie waterdrop® dostępny jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Marka wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz rozpuszczalne w wodzie kapsułki smakowe. Ambasadorami oraz inwestorami marki są m.in. Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Matteo Arnaldi, Alexander Bublik, Sebastian Korda, Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev i Cameron Norrie.